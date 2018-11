La noche de ayer fue muy especial para Belinda, pues presentó una línea de ropa en alianza con una reconocida marca. Además, se trata de la segunda colaboración que la cantante hace con esta línea, por lo que su faceta como diseñadora se consolida cada vez más.

Sin embargo, la cantante vivió un momento un poco incómodo minutos antes de salir a la pasarela, pues su intento por hacer que su padre apreciara su look no salió como esperaba e incluso recibió reclamos debido a que, según él, se veía muy provocativa.

A través de las historias de Instagram, la intérprete de “Luz sin gravedad” compartió algunos videos en los que se puede ver a don Ignacio Peregrín sentado en un sillón detrás del escenario, mientras la joven le muestra su blusa. Ante el pronunciado escote de la joven, le reclama debido a que consideraba que el atuendo le podía jugar una mala pasada.

“Parece que no llevas sostén, van a decir que soy un padre consentidor. No puedes ir con una cosa así, ¿qué tal que se te explota? Las bubis son muy traicioneras, de haber sabido que iba a ser así no vengo”, dice el señor, mientras Belinda le insiste en que así le gusta e incluso se ríe al escuchar algunas de las ocurrencias de su papá.

“Estoy en edad de usar esto, después ya no”, respondió la intérprete entre risas. “Las bubis no bailan, no se escapan solitas, las mías no son traicioneras”, finalizó Belinda.

Al parecer, muchos usuarios en las redes sociales estuvieron de acuerdo con la apreciación de don Ignacio. Incluso, el propio Lupillo Rivera no se contuvo al ver el atrevido look de la intérprete y dejó un comentario en una publicación hecha en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ sobre la guapa rubia.

