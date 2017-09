Belinda acepta truene con Criss Angel (FOTO)

Luego de que Belinda anunciara vía Twitter que se encuentra tranquila, disfrutando de su familia y solterita, Rommel Pacheco no dudó en declararle públicamente su amor por ella.

Y es que la cantante ya dio por terminada su relación con el ilusionista Criss Angel, quien últimamente se le vincula con una modelo argentina.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió la intérprete de “Boba Niña Nice”.

El clavadista ni tardo ni perezoso al ver dicho mensaje alzó la mano para ver si tenía algún chance de ligarse a Beli.

“Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí. Te mando un beso @belindapop”, escribió el medallista de plata en el Mundial de natación en Budapest.

Tiempo atrás, quien fuera novio de la también clavadista Paola Espinosa, ya dejó entre ver que le gustaría echarse uno o más brincos con Beli, por aquello de que a la cantante le gusta bailar con el Sapito.

Por su parte el ilusionista Criss Angel también confirmó la situación, aunque él compartió un mensaje en el que envía una indirecta a la cantante.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, dice el estadounidense en su cuenta de Instagram.

Me encanta Love de @Cartier #LovedeCartier Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 9:28 PDT