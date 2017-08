Becky G. protesta contra el machismo con su canción ‘Mayores’

Becky G, ante la polémica por su canción y video ‘Mayores’, dice que escogió el controvertido género del trap latino como un grito de guerra contra los machistas y los que la quieren encasillar como una artista adolescente.

“Yo fui parte de todo el proceso creativo”, dijo la joven de 20 años. “Quería que la gente pensara un poco más y que la gente me viera diferente”.

‘Mayores’ cuenta la historia en primera persona de una joven que prefiere a los hombres de más edad, porque son caballeros, pero también incluye mucho doble sentido sexual, que ha causado mucho subir de cejas entre los padres de las fans de Becky G.

100 MILLION VIEWS! #Beasters thank you so much! ❤️ I love you all so much! Watch #MAYORES here now: https://t.co/Qd3AKZosYJ pic.twitter.com/WK7xWBYVNX

