Gracias a esta gran mujer que me sigue desde mis comienzos en la Televisión. Estas palabras al igual que los cientos de mensajes de amor, apoyo y cariño que ha recibido en estos días los atesoro en mi corazón! Este fue el mensaje de @zinniadoubont_official que compartió en la página privada de Yo Soy Mas en Facebook . Esta es una foto oficial de cuando trabajaba en Primer Impacto. 👉🏻. Todos tenemos una historia que contar 💓——————————————-Dibujo creado por mi en óleo e aquí la conductora, y creadora de esta gran pagina Barbara Bermudo Quien me a inspirado a seguir adelante en muchas ocasiones, al igual que para otras persona, yo la admiro muchísimo, y la amo demasiado.. Me acuerdo que cuando salía de la escuela junto con mi amiga no poníamos a imitarla de reporteras de primer impacto.. Mujer de fe y de gran valor para mi y para muchos.. le llame a esta pintura de óleo FE, pues así la veo a ella una mujer inquebrantable.. ESPERO QUE LES GUSTE.