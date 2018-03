La exconductora del programa ‘Primer Impacto’, Bárbara Bermudo compartió a través de su cuenta de Instagram su conmoción respecto a un video publicado por la actriz mexicana Bárbara de Regil, en donde llorando implora desesperada a sus seguidores, que la ayuden para donar sangre para su padre.

“Acabo de ver este vídeo en mi feed de Instagram y se me rompió el corazón y aunque no conozco a Bárbara, no me impide tenderle una mano en este momento de angustia y desesperación compartiendo este llamado de urgencia!!! Dios quiera que dentro de mi grupo de amigos, seguidores hayan varios en este rincón de México que puedan pasar a la dirección abajo y ayudar a su padre”, fue lo que escribió Bermudo notablemente conmovida.

La expresentadora de Univisión no fue la única que mostró su solidaridad con la mexicana que interpretó recientemente en una serie a ‘Rosario Tijeras’, sino también sus seguidores quienes impactados mandaron oraciones y mensajes de apoyo a la prima de Marco Antonio Regil: “Que Dios escuche sus llantos y que ayuden a su papá, pobrecita que desesperación, se me rompió mi corazón”, “Que impotencia, soy B- y con mucho gusto le ayudaría… Solo quedan horas para que Dios le envíe no solo una, sino varias personas para que lo ayuden”, “Pido a Dios recibas más de lo que necesita tu papá y se recupere prontamente”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Bermudo.

La actriz mexicana Bárbara del Regil se encuentra atravesando por un duro momento a nivel personal y es que dio a conocer mediante sus redes sociales que su padre se encuentra sumamente delicado de salud, por lo que pidió la ayuda de sus seguidores para hacer que el señor pueda superar esta difícil prueba y regrese a su vida normal lo más pronto posible.

Sin dar mayores detalles al respecto, la actriz colocó un video en su Instagram en el que, con lágrimas en los ojos, le suplica al público que la sigue que acudan al hospital ubicado en Acapulco en el que don Alejandro Camet se encuentra internado y donen sangre tipo AB y A negativo.

Porfavor despierta papa 🙏🏻♥️ Una publicación compartida de Barbara De Regil (@barbaraderegil) el Mar 20, 2018 at 6:05 PDT

“Hola a todos, quería ver si me pueden ayudar a donarle a mi papá. Tiene que ser súper temprano porque nada más le queda una bolsita, acudan al Instituto Nacional de la Transfusión Sanguínea. Ayúdenme por favor porque no hay ese tipo de sangre, así que si alguien tiene por favor donen”, pidió Bárbara en el corto.

Como muestra de solidaridad, varias personalidades del medio artístico han difundido el mensaje de la protagonista de la telenovela “Rosario Tijeras”, entre ellas Marjorie de Sousa, esto con la esperanza de que la noticia llegue a muchas más personas y el señor reciba la ayuda que necesita en el menor tiempo posible.

(Con información de Agencia Mezcalent)