Tu tienes el control de tu propio destino. Tú decides quien quieres ser.. Levántate, suspira, sonríe, y sigue adelante; si luchas por lo que quieres, tarde o temprano, lo lograrás. Con este proyecto cumplo muchos propósitos, uno de lo mas importantes??? Ayudar a la mujer que busca levantarse o independizarse económicamente, ayudarla a creer en ella, a no tener miedo y a lanzarse a explorar nuevas avenidas, que entienda que en estos nuevos tiempos, con el auge de las redes sociales y la era digital, no hay soñador pequeño o sueños demasiados grandes …Muchos me preguntan si regreso a la televisión? Y la respuesta es si, cuando regrese tendrá un propósito y una razón de ser … mientras disfruto a mis hijas y de estos nuevos proyectos que nunca me permitieron desarrollar…pero si algo he comprendido en este tiempo, es que Dios es Fiel ….Este es uno de esos proyectos y agradezco de todo corazón su apoyo, gracias a ustedes esta nueva colección www.barbarabermudo.tv que fue inspirada en mi familia es un éxito ! Los quiero mucho …#mompreneur #blessed #partyof5 WWW.BARBARABERMUDO.TV

