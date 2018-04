Colocando este “post” sentí un puñal en el corazón, como madre y ciudadana sufro al ver este tipo de injusticias . Hacemos la denuncia para que este tipo de violencia pare YA…….por niños como Alejandra !!!! No me imagino lo que sintieron algunos estudiantes que quizás por miedo a ser víctimas de este monstruo salvaje se quedaron callados y ni se inmutaron…… y este mensaje es para la maestra……. RENUNCIA y desaparécete del sistema escolar porque no eres digna de ser llamada maestra, eres culpable igual !!! #Repost @marioandresmoreno @carlaangola #Atención Esto le ocurrió hoy a Alejandra Méndez, una niña venezolana de 15 años quien estudia 9no grado en la escuela secundaria Alonzo And Tracy Mourning en North Miami. Alejandra se había levantado a hablar con la maestra y la niña quien la golpea estaba sentada en su puesto. Alejandra le pidió que se levantara y como vio que su compañera se negó, decidió cederle el lugar. Pero, aún así, esta estudiante decidió golpearla de esta manera tan salvaje. Hay muchísimas alarmas en este episodio. Esto ocurrió delante de los ojos de la maestra. La maestra estaba viendo este acto violento, como una simple pelea a la que no debe prestársele atención. Y el segundo detalle tan grave como el anterior, es que el compañero quien graba el video, lo hizo para burlarse de Alejandra por no devolver la agresión. Alejandra es objeto de humillación a partir de esto que le tocó vivir, aún siendo la víctima. Y es que según le contó a su mamá, los alumnos quienes son respetados son aquellos quienes tienen armas, son agresivos y someten a los demás. La familia nos facilitó el video porque sienten que esta sociedad se está acostumbrando a estos incidentes. Creen que las autoridades en #Florida están desestimando el peligro que implica la ira entre #adolescentes. Consideran que por dejar pasar inadvertidas riñas como estas, sin sancionarlas duramente, después se presentan hechos de furia que terminan enlutando a las escuelas y a las familias de nuestra comunidad. . #bullyingawareness #bullying #bully #NorthMiami #alonzoandtracymourningseniorhighschool #nomasbullying @mpdpolice @miamidadepd @miamibeachpd @megatvliv

