La expresentadora Bárbara Bermudo dejó sin aliento a su más de un millón de seguidores de Instagram con una reciente fotografía en la que aparece enfundada en un traje de baño haciendo gala de sus tonificadas piernas y un pronunciado escote.

En el reciente post de la comunicadora se le aprecia sentada en un sofá blanco mientras que su escultural cuerpo es resguardado con un bañador azul a una pieza.

Bárbara tituló su publicación como: “Más puede la constancia de una gota que la fuerza de una ola”.

A escasas horas, la sexy postal ha generado ya casi los 15 mil likes y un gran número de comentarios halagadores para la originaria de Puerto Rico.

Entre los cumplidos se lee: “Muy hermosa señora”, “qué rica esa foto”, “ay Barbarita que Bárbara”, “hermosa”, “¿De dónde salió esa hermosa sirena?”, “te miras hermosota”, “tan linda Bárbara siempre”, “no tienes rivales chama”, “mujer hermosa y elegante”, “un mujerón de pies a cabeza”, “me fascinas eres todo un monumento a la mujer”.

“Está muy hermosa señora, qué piernas”

Sin lugar a duda su par de piernas fueron muy mencionadas en los comentarios : “Está muy hermosa señora qué piernas”, “mami qué rica te ves así”, “que sabrosas pierrnas tienes chiquita”, “que bonitas piernas”, “amiga me gustó mucho cómo se ven tus piernas “, “hecha un monumento que piernas y todo lo demás”.

Pero, no pudo faltar quien pensara lo contrario a la gran mayoría, argumentando que la también empresaria está subida de peso: “¿Quién es? Bárbara ¿No está demasiado gorda?”.

Incluso algunos dijeron que era una falta de respeto para su esposo esas fotos: “Mi humilde opinión, la mujer cristiana no es necesario que suba fotos en traje de baños. Pienso que eso se lo debe guardar para su esposo y las personas que realmente la ven en la playa de México de hecho cuando vamos a un hotel de playa dentro del hotel los turistas entramos con una toalla envueltos o un vestido de playa encima de la trusa. Si ella aún tiene deseos de posar pues que le abra las puertas a las ofertas de revista que aún tiene”. Y los ataques siguieron: “Las que dicen ser hijas de Dios no andan mostrándose casi desnudas solo le muestran sus miserias al esposo no al mundo para ser hija de Dios no esta adecuada está vestimenta”.

Mientras que otro le recomendó a Bárbara Bermudo no hacer caso: “Bárbara no le hagas caso a nadie. Lo tienes todo gracias a Dios!”.

Y uno más le dijo: “Porqué se tiene que tapar si ella es una mamá muy bella de todo a todo y además su hermosura no la puede esconder porque es una figura pública saludos Bárbara y no se deje llevar por el qué dirán”.

Entre los comentarios también se observa una inusual comparación con la también comunicadora y presentadora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan.

Le escribieron: “Hermosa, y me gusta (que) te mantienes neutral, nunca hablas de nadie mal, no como Lili Estefan que habló tan mal de los dominicanos”.

De igual manera le hicieron saber que la extrañan en la pantalla chica: “Hermosa no entiendo porqué te sacaron de la tv, dime”, “de lo mejor que había en la televisión”, “te extrañamos en las noticias, regresa por favor”, “¿Para cuándo vuelves al noticiero?”.

