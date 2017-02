Barbara Bermudo muestra emotivo video de sus hijas (VIDEO)

Un conmovedor video de Bárbara Bermudo está causando sensación en las redes sociales. Fue la misma expresentadora de Primer Impacto quien compartió el tierno momento.

En las imágenes se puede ver cómo Bermudo entra sigilosamente a una habitación, en ella se encontraba Mía, una de sus hijas, cargando a su hermanita más pequeña y durmiéndola.

“Dios me ha bendecido con unas maravillosas hijas y por eso siempre le estaré agradecida. Cuando tenía la edad de Mia, mi mayor satisfacción era cuidar bebes, hoy Mia me sorprendió de esta manera, lo lleva en la sangre. Tenía que compartirlo! Las amo y me motivan a ser mejor cada día. Feliz Sábado!”, escribió la presentadora.

La conductora le repite a su hija que la ama y que es una gran hermana.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y le dijeron que es una gran hija: “Si algún día les faltara ustedes yo estoy segura que Mía sería muy buena hermana y cuidaría mucho a sus hermanitas”, “el verdadero amor de hermanas, Dios las bendiga”, “qué belleza de hermana”.