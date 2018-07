Barack y Michelle Obama se roban el show en concierto de Beyoncé (VIDEO)

Este fin de semana, Beyoncé y Jay-Z se presentaron en Washington D.C., pero la pareja que llamó la atención y de inmediato sus pasos de baile se hicieron viral en Twitter fue otra: Barack y Michelle Obama.

Durante el concierto de Beyoncé celebrado en el FedEx Field, sede de los Washington Redsknis de la NFL, los Obama desataron la locura en los asistentes al bailar como cualquier otro espectador.

Los Obama se encontraban en un palco privado del recinto pero sus bailes se llevaron la atención de los asistentes.

Múltiples videos de Barack y Michelle Obama bailando se hicieron virales en las redes sociales, destacando los pasos de la ex pareja presidencial.

Former President Barack Obama and first lady Michelle Obama were spotted dancing at a Beyoncé and Jay-Z concert on Saturday: https://t.co/RhsB24nCGe pic.twitter.com/53Nqq65eo2

— CNN International (@cnni) July 30, 2018