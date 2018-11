Banda pop BTS cerca de ganar 100 premios en 2018

El grupo coreano BTS, compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se anotó varios premios a su larga lista reconocimientos como banda de música pop. Los Premios de artistas asiáticos de 2018 se entregaron el martes en Corea del Sur, donde participaron grupos como BTS, Wanna One, GOT7 y muchos más.

La ceremonia de premiación honra los logros y las contribuciones internacionales de artistas asiáticos en varias categorías, incluyendo televisión, películas y música.

Como era de esperar, BTS se llevó a casa el codiciado Premio de Popularidad en el evento y dio un emotivo discurso de agradecimiento en el escenario. “Gracias a nuestro EJÉRCITO”, dijeron, refiriéndose a su poderosa masa de fans. “A medida que recibamos este premio, trabajaremos más duro para la música. ¡Gracias! ”Twitter se inundó de admiradores que felicitaban a los muchachos por la victoria.

💜 ¡¡BOOM!! 💜#BTS gana en los #AAA2018 el Premio a la Promoción del Turismo Coreano y Premio de Popularidad StarPay.

Y además… ¡es uno de los ganadores del premio “Artista del Año”! 👏 pic.twitter.com/w8wYvhgZ4v — MTV España (@mtvspain) November 28, 2018

Mira la lista completa del resto de las estrellas premiadas

Premio de popularidad: BTS, EXO’s Sehun, IU

Premio de la cultura coreana: BTS

Director de performance: Son Sung Deuk

Mejor productor: Pddogg

Premio Fabuloso AAA: BTS, DOS VECES

Premio Asia Hot-Artist: Wanna One, IU

Artista del año: BTS, DOS VECES, MONTA X, iKON, MAMAMOO, Diecisiete, Sunmi, NU’EST, GOT7, Wanna One, Zico

Premio Focus: W24, D-CRUNCH

Premio al alza: fromis_9, SF9, Cha Eunwoo de ASTRO

Nueva ola: WJSN, KARD, Seolhyun de AOA, gugudan

Premio favorito: Chungha

Premio Historia de la Canción: SE7EN

Premio Choice: Snuper, Jinyoung de BIA4

Premio al novato: IZ * ONE, Stray Kids, THE BOYZ, (G) I-DLE

Premio al actor novato: Kim Da Min, Jang Ki Yong

Mejor icono: MOMOLAND, MONSTA X, INFINITE L, Choi Tae Joon

Premio brillante: AOA, Lee Dae Hee, Minho de SHINee

Premio Asia Trend: Jung Hae In, Yoona

Premio de la celebridad: Suzy

Premio a la mejor música: Sunmi, MAMAMOO, NU’EST

Premio Emotive: 2PM Junho, Lee Sung Kyung, Jung Hae In

Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción «No More Dream» incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool. Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de «No More Dream» el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de «Adorable Representative MC for Youth».

