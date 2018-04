Vilma les tiene una importante información: 📚📗📘📕 Según estudios científicos se ha revelado , manifestado, expresado y descubierto que El VIERNES es el día que provoca más bienestar y gozo😋🎉🎉 • • • ¿Que tenemos planeado para hoy? #yogozo #felizviernes #losquiero #scoobydoopapa

A post shared by Francisca Lachapel (@franciscalachapeltv) on Apr 13, 2018 at 9:04am PDT