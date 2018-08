Las copresentadora de Buenos Días Familia, Aylín Mujica envió un mensaje a sus colegas que recientemente fueron despedidos tanto de Univisión como de Telemundo.

En medio de la ola masiva de despidos que viven las dos cadenas de televisión más importantes de habla hispana, la cubana de 43 años se pronunció al respecto.

Durante una entrevista para People en español, la también actriz mandó un claro mensaje de adaptación a todos sus compañeros presentadores que de un día para otro se han visto sin trabajo.

En la plática, Aylín compartió su pensar sobre la condición de desempleo que enfrentan o enfrentaron muchos de sus compañeros, incluyendo a su actual colega de Buenos días familia, William Valdés.

Mujica comenzó diciendo: “Lo que les diría, (es que) las personas que están triunfando en este momento son las personas que tienen la capacidad de vivir el cambio. La capacidad de entender el cambio”.

“Hoy me toca aquí, pues vamos para allá, y hacer las cosas y no apegarse”

Agregó: “La vida es una ruleta. La vida no podría ser completamente lo mismo porque no sería vida. Siento que estén preparados para el cambio. Hoy me toca aquí, pues vamos para allá, y hacer las cosas y no apegarse”.

De igual manera, la también cantante aseguró que ella misma tuvo que asimilar el cambio de residencia de su casa en Miami a la ciudad de Los Ángeles, donde se graba Buenos Días Familia.

Puntualizó: “Obviamente a mí me dolió dejar mi casa de Miami, pero no pasa nada. Y eso se lo debo a mis papás, puedo estar en París o en una campamento”.

Para finalizar añadió: “La felicidad la hace uno, la felicidad no la da el dinero, creo que hay que aprender a ser felices por nosotros por lo que tenemos dentro de nosotros”.

