El escándalo entre la nueva generación de la familia Rivera continúa, y es que Ayana, la hija mayor de Lupillo, usó Instagram Stories para aclararle algunas cosas a su prima Chiquis, luego de que la hija mayor de Jenni Rivera hablara sobre el altercado que supuestamente tuvo junto a Jenicka, contra Abigail, su hermana menor.

A días de que Abigail Rivera transmitiera en vivo en Instagram durante algunos minutos para contar que Jenicka y Chiquis le hablaron por teléfono para insultarla y amenazarla, ahora Ayana, visiblemente molesta lanzó una advertencia a las hijas de Jenni e incluso mencionó el viejo episodio que Chiquis tuvo con su fallecida madre cuando se armó el escándalo por la supuesta infidelidad de Esteban Loaiza.

Sin admitir que Jenicka y ella fueron a insultar a su prima, Chiquis dijo a través de una transmisión en vivo de Instagram: “Dejé que el coraje me ganara y le dí atención a estas niñas y ahora allí están hablando…”, por lo que Ayana se metió a defender a su hermana menor.

🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👌👌 A post shared by AYANA RIVERA (@ayana_rivera1223) on Feb 10, 2018 at 5:09pm PST

“Mi papá no está en esta pelea, ésta pelea es entre Chiquis y yo y ella debe parar. Chiquis la próxima vez no le digas a tu hermana menor (Jenicka) que llame a mi hermana, no la dejes hacer tu trabajo por tí, la próxima vez tú ven a buscarme a mí directamente. No quiero pelear porque la violencia no es la respuesta, quiero aclararte que no haces eso de llamarle a alguien con hijos a las dos de la mañana para insultarla. Metiste la pata y realmente creo que actué como cualquier madre o mujer lo haría, el hablarle a la policía porque yo no iba a ir a buscarte para pelear contigo…”, mencionó Ayana en las historias de Instagram.

Pero los ataques continuaron: “Te dejé un mensaje de voz para que me marcaras a mi celular e incluso a mi trabajo, para hablar durante el día, sin embargo no ha regresado mi llamada. Si te ofendí Chiquis por llamarte tonta por ese mensaje directo o que vas a salir embarrada por lo que te acusaron, perdón pero fue muy tonto de tu parte… No es cierto que me has estado buscando, sólo me enviaste un mensaje y te lo respondí y me dejaste en visto… Sé que tomas todo muy a personal y yo nunca reaccionaría así, puedes decirme ‘perra, chola’, o decir lo que quieras pero yo sé quién soy cuando me miro al espejo…”, comentó la hija mayor de Lupillo.

Ayana continuó con las advertencias: “Sus palabras no me hacen daño, pero yo no haría eso de irle a gritar a tu hermana menor con hijos afuera de su casa para amenazarla, creo que necesitas ayuda… También dices que yo quisiera tener tu lugar ¿cómo? Si tu propia mamá te acusó de acostarte con su esposo, ¿por qué yo quisiera estar en tu lugar?”.

Y finalizó con un mensaje por escrito aclarando que todo el drama comenzó por un like que le dio a un video de Instagram en el que acusaban a Juan Rivera de crear cuentas falsas para atacar a su papá, Lupillo: “Mi problema era con Juan, no sé por qué Chiquis se metió…”, finalizó.