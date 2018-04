Avicii muere por pancreatitis: ¿De qué se trata esta condición?

Tim Bergling, conocido como el famoso DJ Avicii sueco, tenía una carrera brillante a los 28 años, cuando falleció el viernes 20 de abril.

En enero del 2012 Avicii fue internado en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, tras sufrir dolores abdominales. No salió del lugar durante 11 días.

El mal que lo llevó a la muerte a los 28 años

Avicii padecía de pancreatitis, inflamación del páncreas y en su caso se originó por el alto consumo de alcohol. Esta enfermedad ocurre cuando las enzimas pancreáticas que digieren la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita (aguda) o progresiva (crónica). En la pancreatitis crónica, se produce un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis (cicatrización), y es cuando la vida del paciente está comprometida.

“Viajas, vives en una maleta, vas a este local de espectáculos, hay alcohol gratis por todos lados —es algo extraño que no bebas… no esperaba que durara… se volvió un hábito, porque te apoyas en ese valor y autoconfianza que obtienes del alcohol, y entonces te vuelves dependiente”, declaró el músico en aquel entonces a la revista GG.

“Probablemente bebo ahora más de lo que debería, pero tengo tranquilidad. Nunca bebo más de dos días seguidos”, contó a GG tras pasar aquel susto.

En 2013 fue hospitalizado otra vez, en Australia, también por pancreatitis. En marzo del 2014 Avicii se enfermó durante el Ultra Music Festival, situación que lo llevó a posponer algunas presentaciones. Nuevamente con dolor abdominal, náuseas y fiebre fue internado en un hospital de Miami. Allí se le extirpó el apéndice y la vesícula biliar.

“Para mí, fue algo que debía hacer por mi salud. La escena no era para mí. No fueron los shows y no fue la música. La cosa que los rodeaba nunca fue algo natural para mí”, contó el artista en 2016, año en que anunció su retiro, de acuerdo con El Comercio..

En 2017 Aviici fue detenido y sus actuaciones en vivo se cancelaron después de diagnosticarse con pancreatitis de exceso de consumo.

Fue obligado a recibir una cirugía se le removió el y tiene su vesícula biliar.

Después de la intervención quirúrgica habría dicho: “He estado en el equipo: Estoy todavía traumatizado, pero estoy seguro de volver … He sido capaz de escuchar música de nuevo, conseguir un poco de bit de aquel que se mueve de nuevo”.