‘Avengers: Infinity War’ llega a la Ciudad de México. Sin spoilear el filme pero sí ofreciendo detalles encriptados que sólo acrecentaron el deseo de ver la película, es como Mark Ruffalo, el director Joe Russo y la productora Victoria Alonso promovieron esta mañana la cinta en la capital mexicana.

“Para mí trabajar en los estudios es un privilegio. La capacidad de tener historias que inspiran a los chicos y a las chicas, y el hecho de que las películas se vean en todo el mundo, es una cosa increíble”, aseguró la argentina ante una centena de medios nacionales.

“En representación de nuestro estudio, queremos agradecerle a México por tanto apoyo, por tantos años. México es para nosotros un territorio gigante, es un privilegio que constantemente nos estén apoyando y queremos saber qué podemos hacer mejor”.

Ruffalo, quien se mostró atento y sonriente durante toda la charla, explicó brevemente el avance tecnológico que se verá en esta cinta, que estrena a nivel mundial el 27 de abril.

“Cuando hicimos la primera Avengers todo era muy rudimentario, teníamos que separar el rostro de Hulk y después hacer el motion capture de mi cuerpo, todo por separado. No podía actuar con otros compañeros.

Watch the new Marvel Studios’ "Avengers: #InfinityWar" trailer. Get your tickets now: https://t.co/kctg8VkHan pic.twitter.com/bG7KIpQpnP

— The Avengers (@Avengers) March 16, 2018