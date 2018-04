‘Avengers: Infinity War’: Este fin de semana se estrenará la película de superhéroes más esperada del año, en la que se reunirán personajes de las películas que por 10 años ha producido la ‘Casa de las ideas’.

Es por eso que te traemos esta guía para que, si no eres fan pero hay algo que te mueve ir a ver ‘Infinity War’, puedas entender de qué va este encuentro épico entre Los Vengadores y el “Titán loco”, Thanos.

Destiny has arrived. See Marvel Studios' "Avengers: #InfinityWar" in theaters NOW. Get tickets: https://t.co/kctg8VCi1V pic.twitter.com/NJf7CfkXsA

— The Avengers (@Avengers) April 27, 2018