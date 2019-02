View this post on Instagram

A muchas de ustedes les gustó este outfit, y la verdad no es muy difícil armar un look como este. 👗 Sólo debes tener una prenda que resalte, en este caso es la falda. Las demás pueden ser más casuales, como los zapatos, la blusa y hasta el sombrero que llevo puesto. Peeeero hay algo mucho más importante en este outfit que me encanta y que ya pronto ustedes podrán tenerlo, ¿saben a lo que me refiero? ❤ #VidaRashel #RashelTips