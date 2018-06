Aterciopelados anda de gira por Estados Unidos presentando su nuevo álbum ‘Claroscura’

Con Claroscura, su nuevo álbum, la icónica banda de rock colombiana Aterciopelados está de regreso en la escena musical con la ilusión de reconectarse con su público y conquistar el gusto de otro nuevo que apueste por un sonido auténtico, innovador, rebelde y respetuoso de la tradición y rituales ancestrales.

La primera probadita del octavo disco de estudio de la banda liderada por Andrea Echeverri (voz y guitarra) y Héctor Buitrago (bajo), es ‘Play’, una alegre y optimista canción pop con rasgos de reggae que invita sentirse bien.

“Ahora que está de moda el reggaetón, hay mucha presión para crear algo nuevo. Entonces nos toca plantear algo nuevo, que tiene que ser un hit y que tiene que ser increíble. La palabra play me parece súper hermosa y se traduce de dos formas: jugar y escuchar música”, explicó Echeverri. “Me enfoqué en el goce de la música, es una canción de ayuda, pero a la vez también tiene un mensaje de mandar buena energía”, agregó la cantautora sobre el tema que contó con la colaboración de la cantante chilena Ana Tijoux .

El video de ‘Play’, dirigido por Paloma Valencia y que se estrenó en abril, ya supera el millón y medio de reproducciones en YouTube.

“‘Despierta mujer’ empezó siendo ranchera y terminó en champeta. Habla del poder de la mujer, de no dejarse arrollar por los estereotipos”, Andrea Echeverri, cantautora colombiana

El concepto de Claroscura

Aparte de ‘Play’, Claroscura contiene otras 11 canciones inéditas con un sonido moderno y que hablan de amor, de paz, de temas sociales y, sobre todo, suena mucho a mujer. También de lo que Echeverri está viviendo, lo que le gusta y lo que le disgusta con líricas inteligentes, mordaces y a veces salpicadas con humor.

“El disco está lleno de contrastes. Hay canciones como de crisis, como del naufragio, y luego también hay canciones hablando de la mujer, de reivindicar su misión y cómo evitar los estereotipos alrededor de su cuerpo y su sexualidad”, comentó la artista bogotana. “También hay canciones ecológicas, ancestrales. Está muy chévere porque también hay como modernidad, como sorpresa”, destacó.

‘Cuerpo’, ‘Tumbao’, ‘Piernas’ y ‘Despierta mujer’ son temas que podrían estar emparentados y en los cuales la banda expone las preocupaciones, sueños y luchas de la mujer.

“‘Tumbao’ puede ser pariente de ‘El estuche’ y de otra canción de este disco que se llama ‘Piernas’. Tiene que ver con mi vivencia como mujer en una sociedad que está totalmente adormecida por los estereotipos y de un comercio alrededor del cuerpo y la sexualidad de la mujer, que a mi me parece muy agresivo y muy terrible”, indicó Echeverri. “Además tengo una hija que tiene 16 años, y cuando ella oye la canción me dice: ‘oye mami, está divina, escribe más canciones de ese tema’. Hay ahí como una cosa compartida, yo creo, de todas las mujeres, ¿no?”.

Canciones destacadas de Claroscura

Claroscura es una joya musical de Aterciopelados con la cual el grupo exhorta al público a olvidar su pasado musical y se atreva a escuchar este proyecto novedoso lleno de gratas sorpresas.

‘Soñemos en un bosque’ es una sublime y etérea cumbia andina con toques electrónicos que habla de la conexión del hombre con la naturaleza.

‘Ay ombe (Vamo’ a relajar el pony)’ es una fusión de vallenato que habla de amores tóxicos.

“Esa canción la escribió Héctor y es en contra del maltrato intrafamiliar. Tuvimos la suerte de contar con la voz del gran Jorge Celedón”, dijo Echeverri.

Y con ‘He venido a pedirte perdón’, rinde un homenaje a Juan Gabriel y a México.

Su postura con el reggaetón

En ‘Tumbao’, Echeverri -con sus elegantes e inteligentes versos- habla de la supervivencia, de lo difícil que es ser fiel y auténtico, y hace una mordaz crítica a la sociedad por sus estereotipos y nociones de éxito.

“Ni que todo tuviera que ser urbano, húmedo, excitado, hipersexy y alterado”, recita la cantautora en una parte de ‘Tumbao’ y con la cual le lanza un gancho al hígado no solo al género urbano sino también a la industria musical.

“¿Viste?, o sea, ahí también le echo mi puya a los reggaetoneros. Sí, sí, porque a veces se les va la mano. No tampoco, así no es la libertad, porque eso volvió otra cadena, ¿sabes?, otra prisión. Y es un poco lo mismo de siempre, que las mujeres terminamos siendo el anzuelo y la carne de cañón. A mí eso me incomoda mucho”, subrayó la artista. “El reggaetón está en todas partes, y yo con el asunto del objeto sexual ya estoy hasta la coronilla. Pero pega, ¿no?, ¿qué vende?, ¡ay Dios mío!”, sumó.

Sin embargo, para Echeverri, que es madre de una adolescente y un niño de 9 años que les gusta el reggaetón, este tipo de música tiene un lado positivo.

“Mi hija oye de todo, y por ahí algo de reggaetón; pero mi hijo de 9 años, ese sí es reggaetonero total. Entonces me pongo a escuchar cosas con él, me siento a oír radio y resulta que en el reggaetón como en los demás géneros musicales, hay de todo. Hay canciones agresivas, pero hay otras divertidas y hasta dulces, chistosas y simpáticas”, dijo la cantautora sudamericana tras agregar con contundencia que ella jamás sería la abanderada para condenar al reggaetón.

Concierto de Aterciopelados en Atlanta

Al hablar de la gira de Aterciopelados que arrancó el 5 de junio y que culminará el 16 de junio en The Masquerade en Atlanta, Echeverri adelantó que incluirán seis temas de Claroscura y el resto serán hits de su dilatada carrera que abarca ya más de 25 años.

Cuándo: 16 de junio, 8 p.m.

Costo: $30 (preventa).

Dónde: The Masquerade, Kenny’s Alley @ Underground Atlanta, 75 Martin Luther King Jr. Dr., Atlanta.

Info: 404.577.8178 y www.masq.com

BREVE BIO de Aterciopelados:

Nombre: Aterciopeados

Profesión: músicos

Nacionalidad: colombiana

Fecha y lugar de formación: 1992 en Bogotá, Colombia

Integrantes: Andrea Echeverri (voz y guitarra), Héctor Buitrago (bajo) y Mauricio Montenegro (batería)

Lista de canciones de Claroscura:

1. ‘Play’ con Ana Tijoux

2. ‘Cuerpo’

3. ‘Tu amor es’

4. ‘Ay Ombe’ (Vamo’ a relajar el pony)

5. ‘Tumbao’

6. ‘Soñemos un bosque’

7. ‘Dúo’

8. ‘Despierta mujer’

9. ‘Manifesto Colibrí’

10. ‘Piernas’

11. ‘Vieja’

12. ‘Show’

13. ‘He venido a pedirte perdón’ (remasterizado)