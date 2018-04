Luego de varias semanas de especulaciones sobre su salida del programa Ventaneando, la conductora Atala Sarmiento rompió el silencio y a través de un video en la plataforma YouTube relató su salida del programa, así como de la empresa TV Azteca.

En las imágenes, Sarmiento explicó que su ausencia de la pantalla chica se debe únicamente a una diferencia de contrato. “Me voy a limitar a narrar los hechos tal y como sucedieron para que no haya ni especulaciones, ni interpretaciones, ni nada por el estilo”, dijo.

“Hace 8 meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que yo no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses”, manifestó Atala.

Declarando que durante todo ese tiempo sostuvo diversas pláticas con los ejecutivos de la televisora para llegar a un convenio, la comunicadora continuó: “El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresó de un viaje a Turquía, y en una breve conversación que tuve con ella me dijo que tenía que firmar el contrato y mi plazo para hacerlo era solamente esa semana, de lo contrario no podría continuar trabajando en Ventaneando, y me dijo que lo arreglara con quien tuviera que arreglarlo”.

“Esa misma semana, el jueves 22 de marzo fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo, se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento, yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, agregó.

“Y bueno, ese día hice el programa, inmediatamente sentí mucho la tensión cuando entré al foro y me senté en mi silla, y solo les puedo decir que ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera en la televisión de 22 años”, subrayó.

Posteriormente, Sarmiento confesó que esa tarde recibió un llamado para presentarse en la empresa al día siguiente para la grabación de dos programas y una junta con la titular de Ventaneando. “Cuando me dirigía hacia la junta a la oficina de la señora Chapoy me alcanzó (…) la productora de Ventaneando para informarme que venía de parte de la señora Chapoy para cancelar la junta, así como también mis llamados de los programas de ese día”.

Afirmando que no existe otra razón para su despido, Atala agradeció la oportunidad y los momentos generosos que tuvo junto a Pati Chapoy, y a sus compañeros Pedro, Daniel, Jimena y Mónica, además de agradecerles tantas risas, les expresó: “Entiendo que están en una posición complicada, incómoda, sé que están haciendo su trabajo, y comprendo también la postura que tienen que tomar con respecto a mi salida, quiero desearles con todo el corazón y con todo mi cariño que sigan siendo muy felices, que alcancen todos sus sueños y que se sigan divirtiendo haciendo el programa”.

“¡Gracias a mi amadísima (para siempre) Tv Azteca por todo! Y a ustedes por esperar con paciencia. Aquí algo que tengo que decirles #teamAtala #quevivalavida”, escribió la conductora junto al video en su cuenta de Twitter.