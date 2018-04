Atala Sarmiento habla de su salida de “Ventaneando” y de TV Azteca

Luego de días de guardar silencio, la conductora Atala Sarmiento por fin habló de su repentina salida del programa “Ventaneando” y de Televisión Azteca donde laboró 22 años.

A través de un video publicado en sus redes sociales Sarmiento agradeció la espera y detalló los últimos días que permaneció en el programa del que fue parte por 14 años.

¡Gracias a mi amadísima (para siempre) Tv Azteca por todo!

Y a ustedes por esperar con paciencia.

Aquí algo que tengo que decirles#teamAtala #quevivalavida https://t.co/rXplyVuu64 — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) April 5, 2018

En él especificó que la razón de hacer el video es para acabar con los rumores, ya que el único motivo de su salida se debió a diferencias en su contrato y que por ello se limitaría a contar cómo sucedieron los hechos previos a quedar fuera de la televisora del Ajusco.

“Hace ocho meses se me entregó un contrato que no estuve dispuesta a firmar por no convenir a mis intereses, durante estos meses estuve negociando con directivos para que llegáramos a un acuerdo.

El lunes 19 de marzo Pati Chapoy regresó de Turquía y me dijo que tenía que firmar el contrato esa semana, de lo contrario no podría seguir trabajando en Ventaneando”, detalló.

Sarmiento explicó que tras esta conversación con Chapoy, el jueves 22 de marzo tuvo una reunión con la directora de talento de Tv Azteca y uno de las directoras de jurídico quienes le informaron que tenían instrucciones de que firmara el contrato de lo contrario tenía que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo.

“Se me especificó que los avances que habíamos tenido en el nuevo contrato no estaban autorizados, entonces me dijeron que tenía que arreglar la salida de la empresa de una manera amistosa. Ese día hice el programa y sentí la tensión en el foro. Ha sido el programa más difícil que he hecho en mi carrera”, relató.

Tras hacer dicho programa, Atala contó que esa misma tarde alguien de la producción la contactó y le dijo que tenía una cita con Pati Chapoy para el viernes a las 13:30 en su oficina.

“Me preparé para la junta y los programas que haríamos de ese día y el sábado y cuando iba a la oficina de la señora Chapoy me alcanzó la productora de “Ventaneando” para informarme que venía de parte de la Señora Chapoy para cancelar la junta, así como los llamados de ese día. Yo le pregunté que si ya no podía hacer los programas y me dijo que no y le dije que sí entonces me iba a mi casa y ella me dijo que sí”, ahondó.

Pese a esto, la conductora dijo estar agradecida con Chapoy por haberle brindado su primera oportunidad en la televisión y aprovechó también para agradecer a sus compañeros de trabajo.

“Quiero decirle (a Paty) que nunca olvidaré los momentos generosos que hubo entre nosotros y que fueron muchos. A mis compañeros de trabajos, Pedro, Daniel, Choco y Mónica quiero decirles que les agradezco mucho todas las risas que nos echamos estos años, entiendo que están en una posición complicada, incómoda, se que hacen su trabajo y comprendo la postura que deben tomar respecto a mi salida, quiero desearles toda la suerte del mundo”, añadió.