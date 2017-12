Rosie Rivera fue fuertemente criticada tras formar parte de Despierta América como presentadora invitada de la semana, a través de las redes sociales del programa de Univisión.

La hermana de Jenni Rivera fue criticada desde su apariencia física y hasta su forma de desenvolverse en el programa, sin dejar de mencionar que muchos piensan que trata de aprovecharse de la fama de la desaparecida cantante para figurar.

“Famosa a costa de la muerte de su hermana”, “otra vez no, por favor”, “qué bueno que no vi el programa, lo siento porque me gustan los demás conductores”, “qué feas patotas”, “esta semana no lo he visto por ella”, “ya se cree muy famosa”, “la robadinero”, “ay no”, “ya quiere ser famosa a cuenta de la muerte de la hermana”, “más falsa no se pudo ver”, “ya que se vaya”, “es tan hipócrita esta mujer”, “pobre programa, no conocían a alguien mejor que esta señora”, “Jenni era la artista, esta ni talento”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Despierta América.

Rosie fue criticada hasta por su religión: “Se le olvidó que era cristiana”, “ella es cristiana, pero liberada”, “para ser tan cristiana está demasiado apretada”.

Rivera contó con el apoyo de su pareja Abel Flores, quien le dedicó una canción en vivo durante su visita al show, además aprovechó la oportunidad para contar cómo fue su experiencia dando a luz adentro de un automóvil y cómo mantiene un matrimonio feliz.

La pastora y empresaria se mostró muy relajada en su faceta como presentadora invitada durante toda la semana en Despierta América, pese a que tuvo que retirarse antes de tiempo durante una de las transmisiones por sentirse muy mal de salud y estar a punto de desmayarse.

Durante su participación en el show, decidió revelar secretos de su vida personal y en todo momento contó con el apoyo de los presentadores oficiales del programa, para que su experiencia fuese mucho más grata durante su participación.

