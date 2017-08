Atacan a María Celeste por reclamo a Trump y la tachan de ‘ignorante’

La conductora de Telemundo, María Celeste Arrarás, mostró su molestia por los recientes actos supremacistas blancos y grupos de odio, luego de que un joven arrollara con su vehículo a un grupo de manifestantes antifascistas en Charlottesville, Virginia, por lo que decidió hacer un reclamo directo al presidente Trump.

Sin embargo esta vez la presentadora boricua recibió críticas por su postura.

Arrarás escribió: “esta es la cara del racismo puro y uno de los mayores peligros que enfrentamos en Estados Unidos. Personas de ultra derecha, supremacistas blancos que dicen abiertamente que quieren eliminar a todo el que no sea puramente de la raza blanca. Están armados,rabiosos y dicen sentirse envalentonados por la retórica del Presidente Trump”.

Pero tal vez lo que nunca imaginó la conductora hispana es que recibiría decenas de comentarios en contra: “qué hipócrita eres María Celeste. cínica y mentirosa. Eso no Es lo que Trump dijo. Tú tambien eres parte de los noticieros mentirosos”, le dijeron.

Por lo que María Celeste respondió sin ‘pelos en la lengua’: “Lo que el Presidente dijo está en video. Lo que dicen los propios supremacistas, no yo, es que se sienten confiados en expresar sus ideas extremistas gracias a la retórica del Presidente Trump.Eso está documentado. No lo digo yo. Y la violencia y el racismo pasado,presente y futuro-venga de quien venga-deben ser condenadas por el bien común”.



Pero las críticas fueron más allá: “pues la llamaron ‘ignorante’: “María Celeste qué me dices D Black lives Matter, ellos son racistas y no les gusta adivina a quién, los latinos. No seas ignorante. Hay racismo de todas partes estos blancos son unos ignorantes”.

Así que la boricua ‘explotó’: “No tengo un pelo de ignorante. La violencia venga del lado que venga debe ser condenada”.



Y las críticas parecían no tener fin: “Yo pensé que conocías como periodista más la historia de este país. Yo recuerdo que el racismo existe antes de que Trump presidente. Mira, hasta los años 60 en todo el país los negros no podia compartir con los blancos: ni baños, ni playas, ni parques, ni bebederos de agua, ni restaurantes, ni colegios los niños, ni playas, ni buses tenian que ir atrás y no se podían sentar porque un blanco no podía ir de pie en fin nada. Y que yo sepa Trump no era presidente, aquí los responsables son Uds y su prensa amarillista de izquierda con sus Fake News. Trump hará grande otra vez a America aunque Uds pongan obstáculos y sigan creando división y odio entre el pueblo. Yo viví esa época así que esto no es de ahora”, le dijeron.

