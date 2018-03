La presentadora mexicana Karla Martínez fue blanco de un gran número de ataques después de que compartiera una fotografía luciendo un traje de baño en su última “escapadita”.

Desde las playas de Tulum, México es que la presentadora de ‘Despierta América’ compartió su post de Instagram al cual acompañó del siguiente texto: “Se acabó mi escapadita romántica”.

Sentada en un columpio con el mar de fondo y portando un traje de baño negro es como la originaria de ciudad Juárez, Chihuahua aparece en la imagen que rápidamente causó controversia: “Te destapaste, yo que creía que eras la única que no enseñaría, pero bueno te ves bien y si a ti te gustó bueno por que eso es lo importante, gustarse uno mismo”.

Pero la intensidad de las criticas subían conforme pasaba el tiempo: “Ay no, puro hueso, mamita un poquito de carnita estaría mejor”, “Parece cuerpo de viejita jorobadita”, “Tanto filtro, vieja con esa ridiculez”, “Pero miren ese traje es ridículo”, “En realidad lo que lleva puesto no le queda”,”Ella no es nada bonita”, “Tiene los pechos casi en la cintura, bueno si se la encuentras”, “El cuerpo de Karla está feo y ya se ve vieja”.

Algunos de los que criticaron a la conductora de Univisión pusieron atención a los más mismos detalles: “Se te nota el juanete Karla, eso duele mucho sorry”, “Se le ven los gordillos por los agujeros del traje de la pancilla”, “Los senos estaban buscando la cintura, pero no la encontraron tampoco”.

Pero Martínez, quien cuenta con 41 años no se quedó de brazos cruzados y respondió a todos los que la atacaron: “A mí eso no me hace nada, lo que alguien piensa, ve o dice de ti, es sólo eso, su percepción, la cual es un reflejo interno y de sus propias vivencias cuando tienes eso claro, esa gente solo puede inspirarte compasión y ¿por qué no los bloqueo? pues porque me dan lo más valioso que tenemos, tiempo”.