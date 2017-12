El periodista mexicano Jorge Ramos fue atacado a través de Twitter por las recientes declaraciones que realizó en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista con Fox News.

“Cuando el presidente Trump dice que quiere acabar con la migración son palabras en código. Trump realmente está diciendo ‘no quiero más inmigrantes de América Latina y no quiero más inmigrantes de Asia'”, dijo Ramos para desatar la polémica.

Inicialmente las críticas fueron en contra del inglés del comunicador: “Aprender un segundo idioma es más difícil para las personas mayores”, “mis abuelos eran inmigrantes legales de Portugal y aprendieron inglés. Las personas son capaces si están dispuestos y motivados”, “no todos están en la misma situación de hablar un segundo idioma”, “debemos tener un segundo idioma”.

Jorge Ramos: “When President Trump says that he wants to end chain migration, those are code words. Trump really is saying, ‘I don’t want more immigrants from Latin America and I don’t want more immigrants from Asia.’” #IngrahamAngle pic.twitter.com/XVdh6ALUWW

— Fox News (@FoxNews) 12 de diciembre de 2017