Muchas son las famosas que optan por radicales tratamientos estéticos para restarle años a su apariencia y borrar las señales que el tiempo va dejando en su cuerpo. Galilea Montijo fue una de las últimas que se atrevió a hacer público el ‘retoque’ al que se sometió y, tras mostrar todo el proceso a través de las cámaras del programa ‘Hoy’, la presentadora dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

La mexicana acudió a un especialista para probar un tratamiento de revitalización cutánea, basado en células madres, que le daría un aspecto más joven y lozano a su rostro, gracias a sus aportes de colágeno y elastina.

“¿Mi piel se va a ver de quinceañera?”, le preguntó ansiosa la conductora a su doctor, antes de iniciar el novedoso tratamiento. “Bendita tecnología, benditas células”, agregó emocionada.

Según Galilea Montijo, el tratamiento no resultó tan doloroso como muchos podrían imaginar. Sin embargo, al ver su cara cubierta de lo que parecía ser sangre, muchos lo consideraron como un opción muy extrema para ‘rejuvenecer’.

Otros usuarios también salieron al ataque para criticar a la presentadora por ‘abusar’ de la estética y alterar en exceso su rostro. Unos incluso sugirieron que se había inyectado para lucir unos labios más gruesos.

TE PUEDE INTERESAR: Se filtra un video de un enfrentamiento entre Adamari López y Priscila Ángel

“Como que le quedó la boca igualita que la de Lucía Méndez, hasta hace los mismos gestos, ya no abuses de tanto botox, Gali”; “ya es una mezcla entre Lucía Méndez y Ninel Conde”; “Dios mío, hasta dónde se puede llegar por la maldita vanidad”; “pobre ruca, no acepta que ya se le vinieron los años encima”; “qué obsesión por querer seguir joven… no aceptan que el tiempo pasa”.

Pero el comentario más controversial vino de una usuaria que aseguró que las células utilizadas en estos casos vienen de fetos humanos: “Usan células madre humanas. He visto documentales donde venden los fetitos de bebes abortados y en eso las convierten, para capricho de estas personas porque no envejecen con dignidad”.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >