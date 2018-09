Andrea Legarreta, presentadora del programa Hoy, respondió a las duras críticas en redes sociales por su manera de vestir a sus 47 años.

La esposa de Erik Rubín compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con un vestuario juvenil, hecho que no fue muy bien visto por algunos.

En la instantánea aparece la también actriz al interior de un vehículo con unos pantalones negros con remaches y pequeños agujeros, tenis blancos con figuras de estrellas y un chaleco verde.

La jovial vestimenta de Andrea generó comentarios como: “Esta se quedó en la edad de las hijas y ya casi está cincuentona, no le va”.

Acusación ante la cual Legarreta respondió con visible sentido del humor: “Neta qué manera de querer fastidiar con los años jajajajaja ¿Qué esperas? Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa de nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer! Si a ti te gusta usar eso, lo respeto pero no me voy a poner lo que tú quieras”.

Agregando, que a pesar de factores como las críticas o su edad seguirá vistiendo como ella quiera.

Legarreta puntualizó: “Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias bye”.

Fue sólo cuestión de tiempo para que sus seguidores le mostraron todo el apoyo.

Entre los comentarios se lee: “Bien dicho Andrea”, “¿Quisiera saber en qué libro han leído que después de cierta edad hay un código que nos tenemos que vestir de tal o cual forma?”, “hermosa como siempre punto”, “eso es, no hagas caso a comentarios malintencionados”.

