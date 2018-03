La conductora mexicana Atala Sarmiento agradeció las muestras de afecto que ha recibido por parte del público, tras dar a conocer lo que se venía especulando, su salida de ‘Ventaneando’.

Todo comenzó el jueves, cuando el reportero de espectáculos Álex Kaffie a través de su cuenta de Twitter escribió que algo no andaba bien en el programa.

“¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en @Ventaneandouno? @ChapoyPati y @AtaSarmi ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien”, escribió Kaffie y su comentario rápidamente expandió la teoría por el mundo de las redes sociales.

Un día después Sarmiento respondió a uno de sus seguidores, que inició el intercambio de opiniones en el mensaje de Kaffie: “Ayer que estaba viendo el programa me di cuenta y dije ¿estoy mal o ya no le hacen caso a Ata?”, escribió el usuario, a lo que la rubia respondió: “No, no estabas mal; es real que no me hacían caso”.

Algunos segundos después otro seguidor twitteó: “Ánimo Atala, los cambios siempre son mejores, espero verte pronto en Televisa, saludos, eres excelente comunicadora”, a lo que Atala contestó: “Gracias, besos”.

La conductora confirmó a” Saga” el sábado que está fuera de Ventaneando: “Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”.

Por su parte la conductora Martha Debayle tuiteó: “Atala Sarmiento sí fue a Televisa con Alexis Núñez, le ofrecieron 60 millones de pesos por un contrato de tres años, igual que Aurora Valles en su tiempo, ¿Vale tanto? No, la quieren de co-conductora con Pepillo, para darle en la mad… a Paty Chapoy” y “Atala Sarmiento está dudando en irse a Televisa porque a pesar del dinero, no le garantizan trabajo luego de eso, en el fondo ella no vale tanto, Televisa busca venganza contra Paty Chapoy”.