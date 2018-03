Amigo mío @dsarcos ¡ha sido un honor trabajar a tu lado estos 7 años! ❤ Me quedo con tantos recuerdos en mi corazón de tu profesionalismo, buen humor, talento, amistad y buen ejemplo. ¿Quién se va a meter en mis fotos ahora? ¿Quién se va a burlar de mí por la cantidad de gente que me llevo a mis vacaciones? ¿Quién me llamará viejita al aire? ¿Quién me hará señas detrás de cámara para que me ría? 💔 ¡Te extrañaré mucho amigo mío! Pero confío en el Plan Perfecto de Dios para tu vida, seguirás brillando en cada escenario que te pares. 🙏🏻 El mejor regalo de estos años ha sido tu amistad y eso seguirá creciendo, ¡tienes amiga cubana para rato! Hahaha te quierooo mucho. 💕 #DuoDinamico

