“Me siento liviano el día de hoy, me siento como flotando”, fueron las palabras empleadas por Raúl de Molina al presentarse a trabajar después de una colonoscopia.

El copresentador de ‘El Gordo y La Flaca’ compartió las indicaciones que le dio el doctor después del procedimiento.

En el video que se encuentra en el canal de YouTube del programa de Univisión, Molina comenzó diciendo: “Esta mañana el doctor me dijo que no viniera a trabajar pero me hicieron una endoscopia”.

TE PUEDE INTERESAR: Lili Estefan disfruta de sus vacaciones en atrevido bikini (FOTOS)

Tras notar la confusión de su compañero, Lili Estefan expresó: “No espérame ¿Endoscopia o colonoscopia?”

Raúl respondió “el que no es por la boca”, por lo que una sonriente Lili reviró: “Raúl, es una colonoscopia”.

Raúl de Molina se muestra confundido después de procedimiento medico

Acto seguido Molina continuó diciendo: “Entonces el doctor me dice: ‘tiene que estar en la casa tranquilo el día entero’ yo le digo, no, ya se me terminó la anestesia”.

Raúl no pasó por alto el agradecer las buenas manos de su doctor: “Doctor Parra, gracias por ser… yo diría por tener buenas manos y no hacer muy fuerte la colonoscopia”.

Ante la insistencia del presentador de que el procedimiento emplea una manguera, Lili intervino para aclararle uno que otro punto.

“Señores una colonoscopia es para el colon, no puedo dar todos lo detalles completos pero efectivamente para revisarte el colon usan una cámarita”, puntualizó Estefan.

Con buen humor, el comunicador agregó: “Te ponen una cámara que te entra por todos lados señores”.

La colonoscopia es un procedimiento que utiliza un tubo largo, flexible y angosto, con una luz y una pequeña cámara en un extremo, llamado colonoscopio o telescopio, para ver el interior del recto y todo el colon.

ES TENDENCIA: