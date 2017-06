Así ‘despidieron’ a Pablo Montero y revelan qué actor tomará su lugar (VIDEO)

Nathalie Lartilleux, productora de la telenovela El Vuelo de la Victoria, contó cómo fue que le avisó a Pablo Montero que ya no formaría parte del proyecto.

“Sí, estoy igual de sorprendida que tú, me dejó colgada, pensé que en esta telenovela lo íbamos a tener al cien por ciento y no llegó todo un día de trabajo y nada… lo tengo que cambiar”.

Además explicó cómo le informó lo sucedido: “Hablé con él y le dije mira Pablo no me vas a fregar el proyecto en donde estamos todos echándole muchísimas ganas… y nada”.

Por otra parte se dio a conocer que Andrés Palacios será quien supla a Pablo Montero como protagonista de la telenovela El Vuelo de la Victoria.

“Apenas me estoy poniendo al tanto de cómo se dieron las cosas, recibiendo esto como una muy buena oportunidad y un regalo sorpresa”, aseguró Palacios en entrevista telefónica.

El miércoles se informó que, por supuestos actos de indisciplina, Montero ya no formaría parte de la producción a cargo de Nathalie Lartilleux, quien hasta el momento no ha hablado del tema.

Y aunque Palacios no está enterado de los motivos de la salida de su compañero, aseguró que el ofrecimiento por parte de la productora fue claro y sensato.

“Ante ciertas situaciones no hay nada mejor que la verdad misma. Me dijeron: ‘tenemos esta situación, nos encantaría que pudieras entrar al proyecto’. No he tenido tiempo de ver cuál es la controversia.

“He dado dado chance a que la controversia esté donde le corresponde, a mí lo que me tocó fue la buena noticia, que me viene muy bien, en un momento padre, con puras manifestaciones de cariño y bienvenida”, agregó.

Tras someterse a las pruebas de imagen y de vestuario de manera precipitada, será el lunes cuando el actor tenga su primer llamado, pese a que la telenovela ya se encontraba en grabaciones.

Sin embargo, a Palacios no le importa tener que trabajar a marchas forzadas para reponer los capítulos que ya había realizado Montero.

“No es nada que no conozcamos y nada que no disfrutemos. Yo hago esto porque me gusta. El recibimiento ha sido muy empático, positivo y amigable.

“Eso también me da una mejor sensación y sabor de boca, porque no sientes que eres el nuevo, el recién llegado, sino al revés… ha sido bastante generoso de parte de todos”.

Se prevé que en la historia Palacios interprete a Raúl de la Parra, un médico del deporte, locutor de radio y pareja sentimental de Paulina Goto, quien es la protagonista.

El actor prefirió no hablar mucho sobre la trama, pues todavía desconoce muchos de los detalles.

“¡Bienvenido a mi mundo! Me tengo que echar 50 capítulos para ayer. Hasta donde sé, lo más seguro es que quien sabe, como que para allá apunta.

“Estamos en curva todos, para qué te echo mentiras. Me tengo que poner al corriente de manera muy exprés y no he tenido mucho tiempo”, reconoció el intérprete.

El actor se encuentra en la promoción del final de El Bienamado, melodrama en el que participó y que termina este domingo.

El Vuelo de la Victoria será la tercera producción de Televisa en la que intervenga. La primera fue su protagónico en Las Amazonas.

“El saber que a la gente le gusta mi trabajo, que sigue mi carrera y que está presente, me alegra. El público también es el que va diciendo para dónde vamos jalando”, puntualizó. (Con información de Agencia Reforma).