Para Mi Siempre Vas A Ser Mi COMANDANTE BÁRBARO Compadrito @hugofigueroaoficial 😭Siempre Vas Estar Presente, Con Tu Familia, Equipo de Trabajo y Tus Seguidores y Toda La Gente Que Te Queremos. Descansa En Paz HF Siempre Vas Estar En Nuestro Corazónes. El Llamado Bárbaro Te Extraña💔🥺 #jaripeodeluto #dep #hugofigueroa #rancholamision #estamosdeluto #fuerzabarbara #juliantla #guerrero #barbaromayor