Aseguran que si Jenni Rivera viera esto, se sentiría muy orgullosa (FOTO)

Si Jenni Rivera estuviera aquí, seguramente estaría muy orgullosa de lo que ha hecho su hijo más pequeño, Johnny, asegura su hija la mayor, Chiquis Rivera.

Y es que Chiquis compartió una imagen junto a su hermano menor, Johnny Ángel, con motivo de su graduación de la secundaria, en la que los seguidores se lanzaron en felicitaciones para el graduado, pero también para la hermana mayor que se quedó a su cuidado tras la trágica muerte de su mamá.

“Mi bebé @juanangeloficial es ahora un graduado de escuela secundaria y no podría estar más orgullosa. A pesar de lo difícil que su vida ya ha sido a sus 16 años de edad, logró llevar a cabo esta importante tarea de una manera tan exitosa. Hemos tenido nuestros altibajos, desacuerdos y diferencias, pero sin embargo ha sido mi pequeño compañero de vida y no estaría donde estoy ahora, si no fuera por él. Tan orgullosa y honrada de ser tu hermana/madre Johnny Angel. Eres un ser humano especial y no puedo esperar a ver lo que te depara el futuro. Por cierto, tu discurso de hoy me dejó ¡impresionada! Eres realmente un joven brillante. Mamá y yo hicimos un buen trabajo, si pudiera decirlo de mi misma. Estoy más que segura de que estaba mirando hacia abajo sonriendo, mientras ella decía: “¡Ese es mi hijo!”, escribió Chiquis junto a la foto en su cuenta de Instagram.

“Qué bellos y parece que fuera la misma Jenni que lo tiene abrazado y dándole el mismo beso que ella le daría con su alma y su corazón. Eres un gran ser humano @chiquisoficial”, le escribió una seguidora.

“Wao, tu mamá tiene que estar súper orgullosa de ti y tu trabajo con tus hermanos hermosos”, agregó alguien más.

“Qué feliz está Jenni en el cielo viendo a su hijo cumplir una meta más. Únanse todos como familia, que solo el amor lo puede todo”, le comentó otra usuaria.

“Donde quiera que esté, tu mami está bien orgullosa”, a lo que coincidió una más: “Tu mamá los está viendo y también está orgullosa de sus hijos”.

Pero como nunca faltan las que están en contra, también recibió alguno que otro comentario desafortunado: “Felicidades al graduado, pero mija no trates de agarrar el crédito de tu mamá. Tú eres la hermana”.

“Como siempre queriendo ser la mamá, lo siento querida, jamás serás como Jenni, ahora que vemos el programa jamás pensé que odiaras a tu padre, ocupar su lugar, todo lo que le hiciste, ¿no te dio pena? Jenni murió triste por tu culpa, te le metiste al último marido, ¡era tu madre! Y parecía que era tu peor enemiga, no lo puedo creer, me das pena Chiquis”.

Por su parte el pequeño Johnny le dedicó unas palabras a su mamá y en una foto donde aparece con la toga y el birrete de recién graduado, le escribió: “I did it, Momma. #ClassOf2017”.

I did it, Momma. ❤️ #ClassOf2017 Una publicación compartida de Juan Angel (@juanangeloficial) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 5:42 PDT