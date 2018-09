En redes sociales han comenzado a circular algunas versiones de que la empresaria Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, incursionaría en el mundo de la televisión y que lo haría como compañera del multifacético William Valdés y la bella Aylín Mújica.

Todo parece indicar que la expareja de Lupillo Rivera tendrá una participación dos veces a la semana en el programa Buenos Días Familia, que se transmite por el canal Estrella TV.

La empresaria de cosméticos tendría a su cargo una sección sobre maquillaje y nutrición los días martes y jueves en el programa que se graba en la ciudad de Los Ángeles, California.

Unas recientes historias de Instagram de la misma Mayeli parecen confirmar los rumores de su aparición en el programa de Estrella TV.

En la primera de sus historias Alonso muestra lo que aparenta ser la puerta de su camerino, en el cual se lee su nombre y el del matutino.

Mientras que en un segundo video, se le aprecia ya en el interior del lugar que la producción le otorgó para su preparación antes de salir a cuadro.

Le echan porras a Mayeli

En un tercer video, Mayeli extiende a sus seguidores la invitación para sintonizar la señal del programa y no perderse de sus consejos.

Sentada en una silla de su camerino, Mayeli expresó: “No se vayan a perder Buenos Días Familia, porque les voy a enseñar cómo hacer tu cara más delgada solamente en segundos”.

Al parecer está nueva faceta en la vida de la empresaria está siendo muy bien recibida por sus seguidores, que le muestran su apoyo incondicional a cada paso que da.

En los comentarios de una publicación del programa se lee: “Si así nunca me perdía el programa, ahora con segmentos de @mayelialonsooficial menos me lo perderé, bendiciones para todos”, “de verdad que desde que se separó es una mujer completa”, “qué bien @mayelialonsooficial, eres una persona que no aburre, yo todos los días estoy pendiente de mirar tus fotos que pones, me inspiras mucho”, ” muy bien, te deseo el mejor de los éxitos Mayeli”.