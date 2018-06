Según declaraciones del periodista de espectáculos Juan José Origel, la actriz Adela Noriega fue diagnosticada con cáncer de seno y por eso decidió desaparecer de la vida pública y refugiarse en el Viejo Continente.

En su programa “Con Permiso”, ‘Pepillo’ reveló: “Me enteré que Adela Noriega tiene cáncer, está en Europa, está mucho mejor; esperando que la den de alta”.

Según los rumores, la famosa actriz se enteró que tenía cáncer en el 2012 y que por esa razón no volvió a firmar contrato de exclusividad con Televisa y se negó a volver a las telenovelas desde entonces.

Sin embargo anoche en la entrega de los Premios Ariel, el programa “Hoy” cuestionó al respecto a la actriz Mónica Miguel, quien opinó lo siguiente:

“No creo, los medios a veces dicen muchas cosas, pero no, debe estar bien, porque dicen que lo malo siempre se sabe”.

A finales del año pasado, se dijo que la actriz regresaría a la actuación, sin embargo, esta información fue falsa, pues la actriz Elizabeth Álvarez negó que hubiera sido ella quien a través de una cuenta de Instagram, confirmara el regreso de Adela Noriega a la televisión.

La actriz Adela Noriega lleva diez años alejada de los reflectores y de las telenovelas, las cuales la convirtieron en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana.

Adela Noriega ¿padece cáncer de mama?

Anteriormente se había dicho que la protagonista de novelas mexicanas como “Quinceañera”, “Dulce Desafío”, “Guadalupe”, “Amor Real” y “Fuego en la Sangre” se sometió a quimioterapias y hasta una mastectomía, para luego hacerse una reconstrucción de seno.

Hasta el momento no hay una fuente oficial que confirme o desmienta tales los rumores, lo que sí es cierto es que tras finalizar las grabaciones de “Fuego en la Sangre”, Adela se retiró de la vida pública.

Ante los nuevos rumores, las reacciones en redes no se han hecho esperar: “Nada de lo que se ha dicho, es verdad. Nadie sabe lo que a Adela Noriega le pasa, todo lo que se diga de ella, son solo especulaciones”, “como caen mal… si no están seguros de nada, no den noticias”, “no creo esa noticia… mientras no haya nada oficial… será solo un rumor”.

Mientras que alguien fue más allá al asegurar: “Es mentira todo esto, lo único que quieren hacer que Adela Noriega salga del anonimato y dé la cara y desmienta todo esto, pero como la actriz es inteligente no cae en este tipo de provocaciones, haces muy bien Adela en no regresar a las telenovelas, producen puro mugrero, no tienen cerebro los de Televisa, mejor quédate en el anonimato al fin y al cabo hiciste muy buena carrera y que se te recuerde así”.