Aseguran que a Sean Penn no le gustó documental de Kate

Aparentemente Sean Penn no está muy contento con el nuevo documental de Netflix Cuando Conocí al Chapo: La Historia de Kate del Castillo.

“El señor Penn acaba de verla (la serie) y espera tener la oportunidad de participar; hay profundas imprecisiones y suposiciones presentadas en la historia de Kate”, dijo la vocera de Penn en un comunicado para Variety.

Todavía no está claro si el estreno de la serie, programado para el 20 de octubre, será postergado como resultado de las inquietudes de Penn.

El documental, que será presentado en tres partes, detalla el encuentro clandestino entre el actor Sean Penn y Joaquín “El Chapo” Guzmán (líder del Cártel de Sinaloa y actualmente encarcelado en Estados Unidos), que fue arreglado por la estrella de telenovelas en el 2015.

David Broom, creador de la serie y productor ejecutivo para 25/7 Productions, dijo en una entrevista reciente que se puso en contacto con Penn en múltiples ocasiones, pero no recibió ninguna respuesta.

Coproducida con Kate del Castillo Prods., Cuando Conocí al Chapo relata las circunstancias que llevaron al extraordinario encuentro de Del Castillo y Penn con el tristemente célebre fugitivo.

Penn detalló su visita secreta en la revista Rolling Stone en enero del 2016, que incluyó una entrevista exclusiva con Guzmán.

Del Castillo dijo a Variety que llevó a Penn y a dos productores con “El Chapo” para promover su proyecto fílmico, pero que no sabía del plan de entrevistarlo para la revista Rolling Stone.

Penn desmiente la cronología de los acontecimientos.

“Él y sus dos amigos productores habían planeado esto de antemano y no me informaron; no me gustó”, dijo la actriz. “No tenían intención de hacer la película”.

Netflix declinó comentar sobre la conmoción.