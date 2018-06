Una vez vez más Lina Teresa hija de la presentadora Lili Estefan fue blanco de duras críticas en Instagram.

“Siguiendo los pasos de su mamá, sesión de fotos para esta línea de ropa italiana”, se lee como descripción del video.

En el video que compartió la cuenta del programa ‘El Gordo y La Flaca‘ de una sesión donde participó Lina, la joven no salió muy bien librada.

En tan solo una hora el filme ha alcanzado 27 mil reproducciones y una gran cantidad de comentarios.

El semblante serio de la joven rápidamente generó comentarios al respecto.

En redes sociales no tienen piedad con la hija de Lili Estefan

“Esta niña siempre tiene cara de brava”, “¿Se ve enojada será parte de la pose?”, “necesita sonreír eres muy sería”, “siempre esta enojada nada de carisma”, “parece molesta”, escribieron algunos usuarios.

Pero la cosa no paró ahí, ya que conforme pasaba el tiempo los embates subían de intensidad.

“Esta niña no tiene nada, ni talento ni carisma, ni nada”, “que afán de quererla meterla en eso”, “Lili soy sincero, no le veo chispa, algo que a ti te sobra”, “no sé pero no la veo como modelo lo siento”, “la verdad esta chica no es bonita, ni carismática”, se lee en los comentarios.

