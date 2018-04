Juan Carlos Olivas, conocido por su interpretación como Héctor “El Güero” Palma en la serie El Chapo de Netflix, falleció la noche de este jueves, según lo confirmó el actor protagonista de la serie Marco de la O.

En su cuenta de Instagram, De la O publicó una fotografía de Juan Carlos Olivas con un mensaje en el que lo despedía y le agradecía su trabajo y su relación amistosa.

“Que en paz descanses. Mi querido güerito te vamos a extrañar amigo pero siempre me quedar la pantalla para verte amigo gracias por ser actor y conocerte. Descansa en paz, amigo”, se lee en la publicación.

Además de Marco de la O, otros actores y amigos que lo conocieron, publicaron sus mensajes despidiendo a Olivas.

El actor Rodrigo Abed escribió: “Amigo solo puedo darle gracias a Dios por tu vida, por tu amistad y tu gran corazón. Gracias por tu generosidad en todo momento. Ojalá algún día llegue a ser tan buen compañero como lo fuiste tú. Aprendimos mucho de ti mi güero querido. Buzo, escalador, artista marcial, y actor no te definen querido, hay que haberte conocido para saber lo mucho más que viviste. Te vamos a extrañar… mucho. Muchísimo! Que Dios te guíe hasta allá, a su hermosa presencia”.

El equipo de la serie en Netflix también lamentó la pérdida: “Juan Carlos Olivas, el joven actor falleció el día de ayer por la noche, al parecer de un cáncer demasiado agresivo… no estaba casado y tampoco tuvo hijos, dedicaba su tiempo libre a disfrutar de la naturaleza, le gustaba escalar, andaba en moto, hacía muchísimo deporte, box… fue una persona super, super sana, no tomaba, no fumaba, Descansa en paz, nos duele mucho tu partida que preferimos recordarte así feliz, como tu eras, con esa gran sonrisa…

Te extrañaremos güerito…

Famosos expresaron sus condolencias a familiares y amigos de Juan Carlos Olivas

El productor Dan Posada escribió un sentido mensaje: “Ayer perdimos a un gran amigo y a un ser humano increíble. Juan Carlos, gracias por todos los momentos que compartimos y por dejarme aprender de ti tanto en este tiempo. Dejas un vacío muy grande. Siempre recordaré nuestras largas conversaciones y las risas en momentos del día a día. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos”.

La actriz Ludyvina Velarde compartió una fotografía y unas palabras: “Gracias amigo por coincidir y ser siempre ese ser lleno de amor, te vamos a extrañar… vuela libre… QEPD”.

Cuauhtli Jiménez, actor quien también conocía a Juan Carlos Olivas manifestó su sorpresa por el deceso: “Tristemente sorprendido. Descanse en paz, Juan Carlos Olivas”.

La causa del deceso, según reportó el portal de noticias Univisión, fue la complicación de un cáncer agresivo que el actor padecía.

De actor a montañista

Juan Carlos, quien estudiara actuación en la escuela Casa Azul, se hizo popular por su participación en la serie de “El Chapo”, donde interpretaba el papel de “El Güero”.

En una entrevista otorgada a Univisión, sseñaló que la historia de Héctor era muy cruda, lo que implicó un gran reto actoral pero un gran disfrute.

En televisión participó también en series como “Decisiones”, de Telemundo; la co-producción entre Argos y Azteca “Vivir sin ti”; “Secretos de Familia”, “Tanto amor” y “Lo que callamos las mujeres” de Azteca.

En Teatro actuó en obras como “Historias privadas”, “And I love her across the universe” y “Entremeses cervantinos”.

En cine, actuó en producciones como “2033”, “180 °”, “La extinción de los dinosaurios”, “Los hijos de la ruta”, “Pamela”, “Por amor”, entre otras.

Entre sus pasiones se encontraba el montañismo. De hecho, era instructor certificado de escalada deportiva.

Constantemente compartía en redes el esfuerzo y satisfacción de escalar montañas.

También era buzo certificado nivel “advanced” y practicaba Artes Marciales Mixtas.

En sus redes sociales se veía el orgullo que sentía por “El Chapo”, serie de la que compartía imágenes constantemente.

En una publicación de agosto de 2017 se refirió a un proyecto de mover el cine por varios rincones del país, pero no hubo más señales.

“Pronto llevaremos lo mejor de la cinematografía mundial a nuevas generaciones, comunidades marginadas y de escasos recursos”, escribió.

Además, compartía imágenes con sus familiares.

En una foto aparece con una de sus sobrinas, Vania Olivas, quien publicó una imagen de Juan Carlos en su cuenta personal:

“Te extrañaré mucho, hasta que nos volvamos a encontrar y no es un adiós si no un hasta pronto, te amo”.

