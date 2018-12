En plena Navidad La Arrolladora Banda El Limón está de luto. Y es que a través de las redes sociales se dio a conocer la muerte de su representante.

“Descanse en paz Don Víctor Rivera representante en Estados Unidos de La Arrolladora Banda El Limón.

Tras un terrible accidente automovilístico Este día el también empresario perdió la vida. Dios lo tenga en su santa gloria!!!”, escribieron.

Y agregaron: “Nuestras condolencias para su familia y pronta resignación, de igual forma para la Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho.!!!”.

Las reacciones no se hicieron esperar y les desearon pronto resignación a sus familiares: “En Paz Descanse”, “Q.E.P.D y dios les de fortaleza y resignación a toda su familia y amigos”, “Nuestro mas sincero pésame dios le tenga en su Santa gloria Amén”.

Descanse en paz Don Victor Rivera representante en Estados Unidos de La Arrolladora Banda El Limón..Tras un terrible… Posted by Yolitzi Orozco on Sunday, December 23, 2018

Mientras que otras personas no daban crédito a la noticia: “Es un nudo que tengo en mi garganta y corazón desquebrajado, así me dejó la noticia de enterarme que ya no lo veré, más que un compañero fuiste un gran amigo y consejero”.

😭😭 Me cuesta tanto trabajo creer que te has adelantado y Dios es afortunado al tener un angel de gran corazón . Se que desde el cielo seguire contando con su apoyo.Gracias por tanto Don Victor Rivera😢 gracias por que en mis momentos de tristeza siempre estaba usted pic.twitter.com/JAQp8vpinW — ✰✰ɱɑʀy ʝiɱɛɳɛz✰💕😘 (@MaryAbl91) December 24, 2018

Y comentó una usuaria llamada Marianna Montero: “Extrañaré esas pláticas intensas en la oficina, sus chiqueos, sus vaciladas, los sustos que me daba y sus regaños, sus transmisiones en vivo. Sr Víctor Rivera el gran zorrillo! Lo extrañaré mucho. En Nuestra familia La Arrolladora Banda El Limón estamos de luto por su partida. Por tantos años y tantos recuerdos. Que todo lo bueno que hizo en este mundo Dios se lo compense recibiéndolo con los brazos abiertos”.

