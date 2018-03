La popular y querida periodista y conductora Fernanda Familiar, fue detenida a la fuerza y esposada en San Miguel de Allende, en México.

Un video difundido en redes sociales, se observa a varias personas siendo sometidas en el suelo para después ser esposadas, sin embargo fue la misma conductora quien aclaró que ella no es la mujer que golpea al policía ni la que aparece en el video: “IMPORTANTE ACLARACIÓN . 1.- No soy la persona de la blusa morada. 2.- Llegué a defender a un menor golpeado por un policía llamado Brandon. 3.- En todo momento pedí calma y ayuda.

4.- Yo no estaba en el auto, estaba en la casa con mis hijos”, escribió hace un momento.

Según el diario El Universal y Ventaneando, la conductora fue detenida por elementos de Tránsito en San Miguel Allende, luego de entrar a una calle que estaba cerrada.

El video fue publicado por el periodista Pavel Cervantes, quien señaló que la detención se dio la tarde del miércoles 28 de marzo en el barrio de San Juan de Dios.

Y en Ventaneando lo dieron a conocer, donde los conductores entre ellos Pati Chapoy se rieron de la situación: “Para que veas la persona que supuestamente defiende las cosas”, dijo Daniel Bisogno. “Déjame verlo de cerca”, dijo Chapoy.

Momentos después Pati Chapoy trató de enmendar la situación y también aclaró que Fernanda Familiar no es la que aparece en el video, aunque sí fue arrestada: “Lamentablemente son presa de una serie de eventos desafortunados. Quiero decirles que conozco personalmente a Fernanda Familiar y de ninguna forma creo que ella haya provocado todo esto, al parecer Fernanda estaba en la casa con sus hijos, cuando llegaron los amigos (del video) y se empezaron a hacer de palabras con la policía”.

Según se explica en los medios todo inició cuando un joven junto con una mujer discutieron presuntamente con un elemento de tránsito municipal porque no les permitían el acceso a una calle que estaba cerrada a la circulación vehicular debido a una procesión.

Por su parte Fernanda Familiar se defendió a través de Twitter y dijo que ella y sus acompañantes fueron víctimas de la prepotencia de tres policías que los golpearon.

“Jamás estoy en escándalos. Mi reputación es lo más preciado para mí y mis hijos. No estábamos borrachos. Mis amigos llegan a SMA (San Miguel de Allende) y querían entrar a la casa que rentamos”, escribió.

Mientras que en otro mensaje Fernanda Familiar escribió que el video que circula en redes es sólo una parte y les robaron el celular donde grabaron cómo los amedrentan y golpean: “Cómo si una familia mereciera esa brutalidad. A mí me sangraron las muñecas con las esposas. Discúlpenme pero por mucha supuesta prepotencia que dicen tuve, fuimos tratados con brutalidad. Ya regresamos a casa. Estamos muy asustados”.

Cómo si una familia mereciera esa brutalidad. A mi me sangraron las muñecas con las esposas. Discúlpenme pero por mucha supuesta prepotencia que dicen tuve, fuimos tratados con brutalidad.

Ya regresamos a casa. Estamos muy asustados. — Fernanda Familiar (@qtf) March 30, 2018

También justificó la acción de su amiga: “una mamá que ve que golpean a su marido y a su hijo, se defiende”. Por último dijo que ya regresó a casa y están muy asustados. Además tomó la decisión de desconectarse de la red por un tiempo.

Me desconecto de esta red por un tiempo. La ira, el enojo, los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente. Fuimos víctimas. Aquí hay un niño golpeado por un policía. Me da tristeza. Regresaré algún día a mi SMA querido. — Fernanda Familiar (@qtf) March 30, 2018