Arnold Schwarzenegger en condición estable tras operación de emergencia

Arnold Schwarzenegger, el exgobernador de California y estrella de acción de Hollywood, se recupera de una operación de corazón a la que fue sometido de emergencia.

Schwarzenegger , de 70 años, tenía un procedimiento programado para reemplazar una válvula pulmonar el jueves y según su vocero Daniel Ketchell, el actor y político está en condición estable.

“Sus primeras palabras fueron en realidad ‘Ya estoy de regreso’, así que está de buen ánimo”, tuiteó Ketchell.

La operación fue necesaria para reemplazar una válvula que se había instalado originalmente en 1997 por un defecto cardíaco congénito.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6

— Daniel Ketchell (@ketch) March 30, 2018