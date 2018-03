La actriz mexicana de telenovelas Arleth Terán se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras estallar en contra de un medio de comunicación que la llamó ‘destruye hogares’.

Luego de que hace muchos años se le señalara como la tercera en discordia entre Maribel Guardia y Joan Sebástian, la guapa actriz vuelve a ser noticia, pues un medio de comunicación aseguró que estaba embarazada del productor y director de cine Matthias Ehrenberg, quien supuestamente tendría esposa.

Visiblemente molesta, Arleth dio una entrevista al programa ‘Sale el Sol’ de la cadena Imágen Televisión, en la que expresó su rechazo a las acusaciones realizadas por una revista: “A mí nunca me fueron a entrevistar, yo nunca dí una entrevista al respecto, ustedes hacen cuentos y luego ya me vengo a enterar que ya cambió la telenovela a otras cosas y luego regresan a lo mismo, pero no se enteran, no se informan y no preguntan”.

Cuestionada sobre su situación actual, Terán respondió: “Tengo ocho años con el padre de mi hijo y él es un papá muy presente, entonces somos una muy buena mancuerna con León, me ayuda muchísimo de verdad, se lo lleva a las filmaciones, el niño también va a la escuela, entonces sientes que estás cumpliendo…”, comentó.

Pero y entonces ¿existe la posibilidad de que la villana de telenovelas llegue al altar?: “Yo desde chiquilla siempre dije qué aburrido, porque luego más se tardan en casarse que en lo que ya no están juntos, entonces yo creo que el compromiso personal con una pareja debe de ser con mucha comunicación, con mucho amor desde la verdad y saber si quieres o no quieres”.