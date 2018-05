Las cantantes Ariana Grande y Nicki Minaj se encuentran presuntamente trabajando en una nueva colaboración tras haber colaborado anteriormente en ‘Bang Bang’ con Jessie J y ‘Side to Side’.

Hasta los momentos se desconoce la fecha de lanzamiento de la colaboración, lo que sí se puede saber es que rápidamente se convertirá en uno de los grandes exitos musicales del año 2018.

Grande y Minaj no han confirmado nada de manera oficial, pero sus recientes interacciones en redes sociales indican que la colaboración ya viene en camino.

Nicki Minaj anunció a través de su cuenta oficial en Twitter que se encuentra trabajando en algo nuevo para una de sus favoritas, tweet al que Grande le dio ‘Me Gusta’. Las interacciones de las artistas abre la posibilidad sobre una posible colaboración.

*Literally ~ don’t come for her typo. Love my babies. Writing smthn for one of our faves right now. Shhhhhhh https://t.co/U3R90bMhMM

— Chun-Li (@NICKIMINAJ) May 12, 2018