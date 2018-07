Ariana Grande demostró que está muy enamorada de su prometido, el humorista Pete Davidson al tatuarse en honor a su suegro que falleció en los ataques del 9/11.

La cantante de ‘No Tears Left to Cry’ de 25 años de edad, se tatuó los números 8418 en el área entre su pie y tobillo, conmemorando de esta manera el número de placa de bombero que llevaba el padre de Davidson, Scott Davidson.

Scott falleció mientras desempeñaba sus labores como bombero en los ataques del 11 de septiembre del año 2001 en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Al momento de su muerte, su hijo tenía tan sólo 7 años de edad.

El humorista de Saturday Night Live lleva tatuado los mismos números que su prometida, pero en el brazo izquierdo para honrar la memoria de su padre.

No es la primera vez que la pareja se tatúa en honor a la apasionada relación amorosa que sostienen, Pete fue el primero en tatuarse a inicios del mes de junio. En su momento, el joven se realizó un tatuaje de la máscara de conejo que hace alusión a Ariana y su álbum musical; así como su iniciales en su pulgar.

De acuerdo con Page Six, el tatuador Jon Mesa que ha tatuado a Davidson en ocasiones anteriores, le aconsejó que no se tatuara en honor a Ariana Grande hasta que estuviesen casados, pero él decidió no prestarle atención: “Creo que le entró por un oído y le salió por el otro”.

Actualmente, la pareja se encuentra establecida en la ciudad de Nueva York en un lujoso apartamento valorado en millones de dólares al que se mudaron recientemente. En relación a su boda, se desconoce cuándo y en dónde se realizará.

