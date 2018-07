Ariana Grande se pronunció sobre la broma que realizó su prometido Pete Davidson sobre el concierto que realizó en Manchester hace un año y que dejó como resultado 22 personas muertas y varias heridas.

Hace un par de meses, Davidson habló sobre el atentado de Manchester en un concierto de su ahora prometida. En ese momento, el comediante aseguró que la artista podía usar ese “hecho” para medir lo famosa que se había vuelto: “Britney Spears nunca ha tenido un atentado en uno de sus conciertos”.

Recientemente, un fanático de la artista cuestionó su decisión de seguir comprometida con Pete y catalogó la broma como “grosera”. Por su parte, Ariana respondió: “Esto ha sido muy duro y conflictivo en mi corazón. Él usa la comedia para hacer sentir mejor a las personas por cómo son las cosas en este mundo. Cada uno lidia de manera diferente con el trauma. Por supuesto, a mí no me pareció gracioso. Fue hace meses y su intención no fue maliciosa, pero sí desafortunada”.

this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate

