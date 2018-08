Ariana Grande lanza su cuarto álbum ‘Sweetner’ (VIDEO)

Ariana Grande lanzó el viernes su esperado cuarto álbum, ‘Sweetner’. Un trabajo del cual ya se habían revelado tres canciones: ‘No Tears Left to Cry’, ‘The Light is Coming’ y ‘God is a Woman’ y que muestra la madurez musical de la cantante estadounidense.

Superado el miedo propinado en el atentado del 22 de mayo de 2017, en Mánchester (Inglaterra), la cantante regresa para exhibir su nueva producción.

sweetener out now https://t.co/kgaHLWjUeK i love you pic.twitter.com/FA95E5O92x — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 17, 2018

Lo que tiene ‘Sweetner’, el nuevo álbum de Ariana Grande

“Sweetener” incluye 15 canciones cargadas de optimismo. “No Tears Left to Cry” (Sin lágrimas para llorar) fue el primer sencillo que estrenó la cantante el pasado 20 de abril, cuyo éxito llegó de inmediato, ubicándola en el número tres de la lista estadounidense Billboard Hot 100 durante su lanzamiento. “God is a Woman” (Dios es una mujer), fue el segundo canto al feminismo que abrio el camino para la salida al mercado de este cuarto álbum de estudio.

En su última producción, Grande demuestra en general su faceta de pop, pero canciones como “Successful” o “Breathin” no reflejan su pop animado y energético. Su música suena sombría y en otros momentos es esperanzadora.

“Sweetener”, es la canción más animada del álbum, con un tema de amor que para muchos hace alusión a Pete Davidson, el comediante con el que está comprometida la cantante.

El productor Pharrell Williams trabajo para “Sweetener” y sobre todo en esos temas en los que se siente R&B como “Everytime” o “Blazed”. En esta última el músico también canta. En otros temas se puede escuchar a las raperas Missy Elliott (“Borderline”) y Nicki Minaj (“The Light Is Coming”).

Grande demuestra en este disco su madurez musical. Una muestra de esto es que casi todos los temas han sido marcados con la etiqueta “explícito”, con la que en EE.UU. se advierte sobre referencias directas al sexo o groserías.

