Ariana Grande: ¿Cuándo está disponible su nuevo single “Imagine”?

No ha pasado un mes desde que Ariana Grande lanzó el exitoso “Thank u, next”, cuando vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo single, “Imagine”.

El video musical de “Thank u, next” rompió notablemente el récord de transmisión de 24 horas de Vevo, generando 55 millones de visitas el día de su lanzamiento.

La cantante tuiteó los caracteres chinos para el título de la canción junto con un emoji de corazón negro antes de anunciar el jueves el lanzamiento.

Grande además comenzó en Instagram, un conteo en reversa y les dio a todos la idea de establecer un recordatorio para que no lo olviden.

“Gran parte de este álbum lamenta las relaciones bellas fallidas pero importantes en mi vida (además de celebrar el crecimiento / explorar una nueva independencia)”, publicó en su historia de Instagram bromeando en la pista, seguida de una cuenta en retroceso para su lanzamiento. “Pero para aquellos de ustedes que preguntan acerca de imagine: yo diría si” Thank you, next “= aceptación …” imagine “= negación. Espero que tenga sentido”.

Billboard Woman of the Year @ArianaGrande: "There's not much I'm afraid of anymore" #WomenInMusic https://t.co/IWPnyeLH3v pic.twitter.com/b11hJt3CTH

— billboard (@billboard) December 5, 2018