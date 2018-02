Ari Telch quiso dedicarle unas palabras a su expareja Ninel Conde en relación a los rumores en los que se ve inmersa, y además, decidió hablar de la enfermedad que padece.

“Te lo juro que no tengo la menor idea y no soy lector de las revistas que lo dicen, ni sigo en Facebook o Twitter a estas publicaciones que lo dicen. Prefiero mantenerme al margen”, fueron las palabras del actor en relación a los rumores de que la madre de su hija sufre una fuerte depresión.

Telch aseguró que la actriz cuenta con todo su apoyo en caso que esto sea cierto: “Claro, ella me ayudó muchas veces. Cuando yo tuve depresión me ayudó pues yo no tenía para las pensiones. Me quedé sin nada, tuve una depresión de dos años y medio. Estuve muerto dos años y medio”.

La “locura” del actor, quien padece trastorno bipolar, está controlada y gracias a su tratamiento lleva más de seis años sin ningún episodio maniaco-depresivo.

“Son enfermedades, te atiendes, te medicas y vuelves a la normalidad. Ya cuando la entiendes y eres riguroso con tu disciplina, los episodios empiezan a distanciarse muchísimo”, dijo Telch en entrevista.

No obstante, el artista asegura que los padecimientos mentales siempre están asociados a otros comportamientos más comunes, como la ansiedad.

“Tenemos que estar peleando con la ansiedad, con el déficit de atención, olvidarnos de las pinc… sustancias psicoactivas. ¡Ni modo! Es un trabajo que sí toma varios años”, agregó el ex de Ninel Conde.

Telch, quien en su momento se internó voluntariamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, explicó que heredó la enfermedad de su padre biológico, pues sostuvo que la bipolaridad es una de las enfermedades de la mente que más se hereda.

“Fue un trabajo bastante solitario. No dejo de agradecerle a mi familia que haya cercanía, pero son enfermedades muy difíciles de entender. ‘¿Cómo que bipolar, cabr..?'”, destacó.

A raíz de su padecimiento, ha investigado sobre el funcionamiento del cerebro y asevera que éstos temas están muy estigmatizados y no hay políticas públicas de salud.

Precisamente, esa es una de las razones por las que coescribió con Alfonso Cárcamo ‘D’Mente’, un soliloquio en el que se ríe de la locura del ser humano y de la suya, que presentará todos los lunes, a partir del 19 de febrero, en el Teatro Milán.

“Es un ejercicio divertido. Para mí no es catártico, para alguna gente lo será porque hay revelaciones graves, de referencias de familiares muy cercanos que la están pasando muy mal y nosotros no sabemos qué tienen”, expresó Telch.