Aretha Franklin: 5 datos sobre la vida de la ‘Diva del Soul’

Aretha Franklin, la ‘Diva del Soul’ está gravemente enferma. Aretha de 76 años, se encuentra en Detroit, Michigan. La cantante está acompañada de su familia y sus afectos, y al parecer la familia espera un desenlace inminente.

Según reporta la agencia EFE, hace meses que se rumoreaba que la legendaria cantante padecía cáncer, aunque ella siempre fue muy discreta sobre su salud.

Aquí les contaremos 5 datos de la ‘Diva del Soul’.

Aretha Louise Franklin nació en 1942 en Memphis, Tennessee. A los 3 años comenzó cantando gospel en la New Bethel Baptist Church en Detroit, donde su padre era el Ministro, según The Detroit News.

La filantropía de Aretha Franklin tuvo un gran impacto en la comunidad, aún siendo mundialmente famosa.

En el 2008 luego de ganar su Grammy, en una cena de beneficencia se subastaba un Cadillac CTS rosa, autografiado por Aretha por 51,500 dólares. Se recaudaron 4,5 millones de dólares, informa The Detroit News.

Give a thought to Aretha Franklin, the first female artist to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. The Queen, y'all. pic.twitter.com/S82cBmoNyy

— Eric Alper (@ThatEricAlper) August 13, 2018