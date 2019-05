View this post on Instagram

Grandes recuerdos así comenzó todo !! Hace un par de años !!! El primer promo de una hermosa historia que era Doña Barbara y se convirtió en LA DoÑa ! #continua muy Feliz sigo trabajando con todo el Amor para llegar de nuevo hasta ustedes #miarafamiliabella Repost @__morgiane with @get_repost ・・・ Promo de #LaDoña con @aracelyarambula #arafamilia #miarafamiliabella #aracelyarambula #Telemundo 💖💖💖💖💖💖💖💖